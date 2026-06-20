Вратарь Васютин покинул «Акрон»

Вратарь Александр Васютин покинул «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Голкипер выступал за команду с 2024 года. В «Акрон» он перешел после ухода из «Зенита», где становился чемпионом России и обладателем Кубка России.
В сезоне-2024/25 Васютин провел 15 матчей в РПЛ за тольяттинцев. В следующем сезоне он также выходил на поле в чемпионате России.
До перехода в «Акрон» Васютин играл за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг 08», петербургский «Зенит» и шведский «Юргорден». О дальнейшем варианте продолжения карьеры вратаря не сообщается.