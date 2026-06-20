Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Нидерланды
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.20
П2
4.60
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Германия
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026
21.06
Эквадор
:
Кюрасао
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.40
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Турция
0
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
3
:
Гаити
0
П1
X
П2

Вратарь Васютин покинул «Акрон»

Тольяттинский клуб сообщил об уходе 31-летнего футболиста.

Источник: РИА "Новости"

Вратарь Александр Васютин покинул «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Голкипер выступал за команду с 2024 года. В «Акрон» он перешел после ухода из «Зенита», где становился чемпионом России и обладателем Кубка России.

В сезоне-2024/25 Васютин провел 15 матчей в РПЛ за тольяттинцев. В следующем сезоне он также выходил на поле в чемпионате России.

До перехода в «Акрон» Васютин играл за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг 08», петербургский «Зенит» и шведский «Юргорден». О дальнейшем варианте продолжения карьеры вратаря не сообщается.