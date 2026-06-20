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Кахигао рассказал о переговорах «Спартака» с Барко

Спортивный директор красно-белых заявил, что стороны близки к соглашению по новому контракту.

Источник: ФК "Спартак"

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о переговорах с полузащитником Эсекьелем Барко по новому контракту. Об этом он говорил в подкасте, опубликованном в соцсетях московского клуба.

По словам Кахигао, переговоры идут уже долгое время. Он отметил, что при обсуждении соглашения на четыре-пять лет сторонам нужно согласовать много деталей.

«Мы уже долгое время ведем переговоры и очень близки к сделке. Людям надо понять, что когда речь идет о долгих переговорах по контракту на четыре-пять лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом. Игрок хочет остаться в “Спартаке”», — сказал Кахигао.

В сезоне-2025/26 Барко забил восемь голов и сделал девять результативных передач в 37 матчах. Transfermarkt оценивает 27-летнего аргентинца в 16 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

«Спартак» завершил сезон-2025/26 на четвертом месте в РПЛ, набрав 52 очка. Также красно-белые выиграли Кубок России, победив «Краснодар» в суперфинале по пенальти.