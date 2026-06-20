Кахигао рассказал о переговорах «Спартака» с Барко

«Мы уже долгое время ведем переговоры и очень близки к сделке. Людям надо понять, что когда речь идет о долгих переговорах по контракту на четыре-пять лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом. Игрок хочет остаться в “Спартаке”», — сказал Кахигао.