Степашин заявил, что Тюкавин останется в «Динамо»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о будущем нападающего Константина Тюкавина и трансферной политике клуба. Об этом он заявил в интервью «КП Спорт».
В конце мая «Динамо» вернуло Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.
«Остается. У нас единственный, кто не прибыл, и, скорее всего, не будет играть, это Нгамале. У него контракт заканчивается, он его не подписал. Ну, это его право. Что касается новых игроков, ясно сказал Шварц, пока идет чемпионат мира, сконцентрируемся на тех игроках, которые есть, а потом уже определимся по усилению состава. Финансовые возможности для приобретения новых футболистов у “Динамо” есть, будем искать серьезное усиление, не просто так, знаете, купил, чтобы посидел на скамеечке», — сказал Степашин.
Тюкавин является воспитанником «Динамо» и одним из ключевых российских игроков команды. Форвард выступает за основной состав бело-голубых с 2020 года.
Нгамале играет за «Динамо» с 2022 года. По словам Степашина, футболист не подписал новый контракт, поэтому его будущее в команде остается неопределенным.
Ранее Степашин также говорил, что перед Шварцем стоит задача бороться за титул, финишировать не ниже третьего места в РПЛ и претендовать на Кубок России.