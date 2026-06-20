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Степашин заявил, что Тюкавин останется в «Динамо»

Член совета директоров клуба также рассказал о планах бело-голубых на трансферном рынке.

Источник: РИА "Новости"

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о будущем нападающего Константина Тюкавина и трансферной политике клуба. Об этом он заявил в интервью «КП Спорт».

В конце мая «Динамо» вернуло Сандро Шварца на пост главного тренера. Немецкий специалист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

«Остается. У нас единственный, кто не прибыл, и, скорее всего, не будет играть, это Нгамале. У него контракт заканчивается, он его не подписал. Ну, это его право. Что касается новых игроков, ясно сказал Шварц, пока идет чемпионат мира, сконцентрируемся на тех игроках, которые есть, а потом уже определимся по усилению состава. Финансовые возможности для приобретения новых футболистов у “Динамо” есть, будем искать серьезное усиление, не просто так, знаете, купил, чтобы посидел на скамеечке», — сказал Степашин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и одним из ключевых российских игроков команды. Форвард выступает за основной состав бело-голубых с 2020 года.

Нгамале играет за «Динамо» с 2022 года. По словам Степашина, футболист не подписал новый контракт, поэтому его будущее в команде остается неопределенным.

Ранее Степашин также говорил, что перед Шварцем стоит задача бороться за титул, финишировать не ниже третьего места в РПЛ и претендовать на Кубок России.

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