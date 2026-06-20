Степашин заявил, что Тюкавин останется в «Динамо»

«Остается. У нас единственный, кто не прибыл, и, скорее всего, не будет играть, это Нгамале. У него контракт заканчивается, он его не подписал. Ну, это его право. Что касается новых игроков, ясно сказал Шварц, пока идет чемпионат мира, сконцентрируемся на тех игроках, которые есть, а потом уже определимся по усилению состава. Финансовые возможности для приобретения новых футболистов у “Динамо” есть, будем искать серьезное усиление, не просто так, знаете, купил, чтобы посидел на скамеечке», — сказал Степашин.