Газизов не исключил переход Кокорина в «Динамо» Махачкала

«С Сашей я еще не разговаривал, никаких контактов не было. Думаю, что мы с ним свяжемся и поговорим. Все возможно, но такой переход вряд ли произойдет. Не исключаем, что Кокорин может пополнить команду. Я в футболе уже ничего не исключаю», — сказал Газизов.