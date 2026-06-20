Газизов не исключил переход Кокорина в «Динамо» Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном переходе нападающего Александра Кокорина. Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».
По словам Газизова, переговоров с 35-летним футболистом пока не было. При этом руководитель махачкалинского клуба не стал полностью исключать такой вариант.
«С Сашей я еще не разговаривал, никаких контактов не было. Думаю, что мы с ним свяжемся и поговорим. Все возможно, но такой переход вряд ли произойдет. Не исключаем, что Кокорин может пополнить команду. Я в футболе уже ничего не исключаю», — сказал Газизов.
Сейчас Кокорин находится в статусе свободного агента. Последним клубом российского нападающего был кипрский «Арис».
Кокорин ранее выступал в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак», а также играл в Италии за «Фиорентину». В составе сборной России форвард участвовал в чемпионате Европы 2012 года и чемпионате мира 2014 года.
Махачкалинское «Динамо» проводит работу на трансферном рынке перед новым сезоном РПЛ.