Полузащитник Константин Марадишвили покинул «Акрон», сообщается в официальной группе тольяттинского клуба во «ВКонтакте».
Футболист не продолжит карьеру в команде после окончания срока действия трудового соглашения. В клубе поблагодарили игрока за профессиональную работу и пожелали ему успехов.
В завершившемся сезоне Марадишвили провел за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах. Полузащитник использовался в ротации команды и помогал тольяттинцам в дебютном сезоне после выхода в РПЛ.
Марадишвили является воспитанником ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в 2020 году, после чего выступал за московский «Локомотив».
В «Акрон» полузащитник перешел после периода в «Локомотиве». О новом клубе Марадишвили пока не сообщается.