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Марадишвили покинул «Акрон»

Полузащитник ушел из тольяттинского клуба после окончания контракта.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник Константин Марадишвили покинул «Акрон», сообщается в официальной группе тольяттинского клуба во «ВКонтакте».

Футболист не продолжит карьеру в команде после окончания срока действия трудового соглашения. В клубе поблагодарили игрока за профессиональную работу и пожелали ему успехов.

В завершившемся сезоне Марадишвили провел за «Акрон» 19 матчей во всех турнирах. Полузащитник использовался в ротации команды и помогал тольяттинцам в дебютном сезоне после выхода в РПЛ.

Марадишвили является воспитанником ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в 2020 году, после чего выступал за московский «Локомотив».

В «Акрон» полузащитник перешел после периода в «Локомотиве». О новом клубе Марадишвили пока не сообщается.