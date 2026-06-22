Защитник ЦСКА назвал главную цель клуба на сезон-2026/27

ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Победителем турнира стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, второе место занял «Краснодар», третьим стал московский «Локомотив».
«Наша главная задача на сезон — титул чемпионата России. Это главный трофей, к которому мы все стремимся. ЦСКА давно не завоевывал чемпионство, но во всех турнирах всегда стремится побеждать», — приводит слова Жоао Виктора «Чемпионат».
В последний раз армейцы выиграли чемпионат России в сезоне-2015/16.
Жоао Виктор выступает за ЦСКА с августа 2025 года. В составе клуба футболист провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.