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Защитник ЦСКА назвал главную цель клуба на сезон-2026/27

Бразильский защитник московского ЦСКА Жоао Виктор обозначил цель клуба на будущий сезон.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Победителем турнира стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, второе место занял «Краснодар», третьим стал московский «Локомотив».

«Наша главная задача на сезон — титул чемпионата России. Это главный трофей, к которому мы все стремимся. ЦСКА давно не завоевывал чемпионство, но во всех турнирах всегда стремится побеждать», — приводит слова Жоао Виктора «Чемпионат».

В последний раз армейцы выиграли чемпионат России в сезоне-2015/16.

Жоао Виктор выступает за ЦСКА с августа 2025 года. В составе клуба футболист провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.