ЦСКА объявил об уходе Максима Мухина

— Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.