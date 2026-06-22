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ЦСКА объявил об уходе Максима Мухина

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе полузащитника Максима Мухина. Стороны приняли решение завершить сотрудничество.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: pfc-cska.com

— Муха, спасибо за годы, проведенные в нашем клубе, и удачи в дальнейшей карьере! И как бы сказал сам Макс: «Ну че, свидимся!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Пресс-служба «Ростова» объявила о переходе в команду полузащитника Максима Мухина. Детали контракта 24‑летнего хавбека с желто‑синими не уточняются.

Прошлый сезон 24-летний игрок провел в аренде в «Сочи», забив 1 гол и заработав 2 желтые карточки в 24 встречах. Мухин перешел в армейскую команду летом 2021 года из «Локомотива». В составе красно-синих хавбек сыграл 70 матчей, отметившись 3 мячами и 4 голевыми передачами, став двукратным обладателем Кубка России. На счету Мухина семь матчей за сборную России.