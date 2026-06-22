ЦСКА назвал состав на летние сборы

22 июня на базе в подмосковном Новогорске начались летние тренировочные сборы ЦСКА. В подготовке команды примут участие следующие игроки.



Вратари: Акинфеев, Тороп, Бесаев, Баровский, Платонов.

Защитники: Мойзес, Лукин, Жоао Виктор, Гайич, Данилов, Рейс, Ди Лусиано, Бадмаев, Абдулкадыров, Филюшин.

Полузащитники: Кисляк, Круговой, Обляков, Баринов, Глебов, Попович, Бандикян, Кармо, Алвес, Козлов, Фиров, Пономарчук, Пасичник.

Нападающие: Лусиано, Мусаев, Воронов, Шуманский.



Во время сборов армейцы также сыграют несколько товарищеских матчей в рамках подготовки к новому сезону. В минувшем сезоне ЦСКА стал пятым в минувшем сезоне РПЛ. Новый сезон премьер-лиги стартует 24 июля 2026 года, а завершится 29 мая 2027 года.