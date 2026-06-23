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Уилкшир считает, что «Динамо» не стоит продавать Тюкавина

По итогам сезона в РПЛ динамовцы стали седьмыми.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир в беседе с «РБ Спорт» поддержал позицию московского клуба, отказавшегося продавать Константина Тюкавина в «Зенит». По мнению австралийца, нападающего не стоит отпускать в другие российские команды.

«Зенит», естественно, пытается заполучить лучших футболистов. Они готовы тратить на них деньги. Но я согласен с отказом продать Тюкавина. «Динамо» не следует продавать его ни в один российский клуб, а если он хочет сделать следующий шаг, шагать стоит в сторону заграницы", — высказался Уилкшир.

«Динамо» по итогам сезона в РПЛ стал только седьмым. Главным тренером моковского клуба «Динамо» является немецкий специалист Сандро Шварц, с которым клуб подписал контракт до лета 2029 года. До Шварца эту должность заниал Ролан Гусев.

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