Уилкшир считает, что «Динамо» не стоит продавать Тюкавина

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир в беседе с «РБ Спорт» поддержал позицию московского клуба, отказавшегося продавать Константина Тюкавина в «Зенит». По мнению австралийца, нападающего не стоит отпускать в другие российские команды.
«Зенит», естественно, пытается заполучить лучших футболистов. Они готовы тратить на них деньги. Но я согласен с отказом продать Тюкавина. «Динамо» не следует продавать его ни в один российский клуб, а если он хочет сделать следующий шаг, шагать стоит в сторону заграницы", — высказался Уилкшир.
«Динамо» по итогам сезона в РПЛ стал только седьмым. Главным тренером моковского клуба «Динамо» является немецкий специалист Сандро Шварц, с которым клуб подписал контракт до лета 2029 года. До Шварца эту должность заниал Ролан Гусев.