День в истории: 21 июля 1937 года родился выдающийся советский футболист Эдуард Стрельцов

Эдуард Стрельцов с раннего детства увлекался футболом и хоккеем, играл в юношеских командах, а в 1954 году дебютировал в основной команде московского «Торпедо». Уже через год, в 1955-м, он в 22 матчах чемпионата СССР забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром сезона. 26 июня 1955 года 18-летний форвард дебютировал в сборной СССР и в первой же игре оформил хет-трик в ворота сборной Швеции (6:0) — уникальный случай: ни один советский или российский футболист больше не начинал выступления за сборную с хет-трика.