«Рубин» расстался с пятикрантным чемпионом РПЛ

«33-летний полузащитник Далер Кузяев покидает “Рубин” в связи с истечением срока контракта. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Далер!» — сказано в сообщении.
Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года из французского «Гавра» на правах свободного агента. Он провел за казанцев 19 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.
По информации «Спорт-Экспресса», Кузяев рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании, где у него есть вид на жительство. Отмечается, что у экс-игрока сборной России есть варианты трудоустройства в Ла Лиге.
Ранее Кузяев выступал за грозненский «Терек» (2014−2017) и петербургский «Зенит» (2017−2023), с которым пять раз становился чемпионом России.
«Рубин» завершил минувший сезон на восьмом месте в РПЛ.