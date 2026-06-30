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«Рубин» расстался с пятикрантным чемпионом РПЛ

Полузащитник Далер Кузяев покинул казанский «Рубин» и стал свободным агентом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Рубин"

«33-летний полузащитник Далер Кузяев покидает “Рубин” в связи с истечением срока контракта. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Далер!» — сказано в сообщении.

Кузяев перешел в «Рубин» в сентябре 2025 года из французского «Гавра» на правах свободного агента. Он провел за казанцев 19 матчей во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями.

По информации «Спорт-Экспресса», Кузяев рассматривает варианты продолжения карьеры в Испании, где у него есть вид на жительство. Отмечается, что у экс-игрока сборной России есть варианты трудоустройства в Ла Лиге.

Ранее Кузяев выступал за грозненский «Терек» (2014−2017) и петербургский «Зенит» (2017−2023), с которым пять раз становился чемпионом России.

«Рубин» завершил минувший сезон на восьмом месте в РПЛ.