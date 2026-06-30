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Фанаты ЦСКА наказаны за оскорбительный баннер в адрес «Спартака»

Тушинский районный суд Москвы вынес постановления в отношении пяти болельщиков, присутствовавших на финале Кубка России по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Матч прошел 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве — в нем сыграли «Спартак» и ЦСКА (1:0).

Суд установил, что фанаты ЦСКА разместили на трибуне баннер с оскорбительными высказываниями в адрес «Спартака». Действия болельщиков квалифицированы как нарушение правил поведения зрителей — по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ.

Каждому из нарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.

Напомним, «Спартак» стал победителем Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).