Фанаты ЦСКА наказаны за оскорбительный баннер в адрес «Спартака»

Матч прошел 6 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве — в нем сыграли «Спартак» и ЦСКА (1:0).
Суд установил, что фанаты ЦСКА разместили на трибуне баннер с оскорбительными высказываниями в адрес «Спартака». Действия болельщиков квалифицированы как нарушение правил поведения зрителей — по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ.
Каждому из нарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.
Напомним, «Спартак» стал победителем Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).