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«Ты рано закончил». Талалаев пригласил Смолова в «Балтику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на подкасте у экс-нападающего сборной России Федора Смолова предложил перейти футболисту в команду из Калининграда.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

36-летний Смолов находится без команды больше команды. В мае 2025 года он покинул «Краснодар», в составе которого стал чемпионом России. Футболит не заявлял о завершении карьеры.

«Я тебе говорю — ты рано закончил. Если мы сейчас поищем нападающего и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25−30 остается, где можно показать свое мастерство», — заявил Талалаев на подкасте Smol Talk.

В прошлом сезоне «Балтика» под руководством Талалаева заняла шестое место в таблице РПЛ.

Федор Смолов провел 339 матчей в РПЛ за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив», в которых забил 109 мячей и отдал 42 голевые передачи. С «железнодорожниками» он дважды становился обладателем Кубка России (2019, 2021), а с «быками» в сезоне-2024/25 выиграл РПЛ. Также Смолов успел поиграть в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».

На счету Смолова 45 матчей за сборную России, в которых он забил 16 мячей. Он защищал цвета национальной команды на Евро-2016 во Франции и домашнем ЧМ-2018.

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