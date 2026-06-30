«Ты рано закончил». Талалаев пригласил Смолова в «Балтику»

«Я тебе говорю — ты рано закончил. Если мы сейчас поищем нападающего и никого не найдем, я тебе рекомендую подумать. У нас когда Хиль уходит с поля, еще минут 25−30 остается, где можно показать свое мастерство», — заявил Талалаев на подкасте Smol Talk.