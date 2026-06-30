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Игорь Акинфеев может не восстановиться к сезону РПЛ

Об этом сообщили в ЦСКА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Агентство «Москва»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев продолжает восстановление, и процесс проходит с положительной динамикой. Однако, вероятнее всего, голкипер не успеет вернуться в строй к старту нового сезона. Об этом сообщил главный тренер армейцев Дмитрий Игдисамов в разговоре с журналистами.

Ранее ТАСС информировал, что Акинфеев получил повреждение 4 апреля в матче чемпионата России против тольяттинского «Акрона», который завершился победой ЦСКА со счётом 2:1. Главный врач московского клуба Эдуард Безуглов отмечал, что существует вероятность восстановления вратаря к началу сезона.

«Мойзес восстанавливается от повреждения. Милан Гайич почувствовал напряжение, есть решение поберечь. Что касается Игоря Акинфеева, думаю, что к началу сезона вряд ли успеет. Но есть положительная динамика, мы ждем его», — сказал Игдисамов.

Во вторник ЦСКА провёл товарищеский матч с ярославским «Шинником» на базе в Новогорске. Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Ощущения отличные и от моего состояния, и от подготовки команды. Хорошая первая игра, достойный соперник, нам такое и надо. В целом все по плану, работаем дальше», — сказал Игдисамов.

В стартовом туре нового сезона чемпионата России ЦСКА встретится с калининградской «Балтикой». Матчи первого тура пройдут с 24 по 27 июля.