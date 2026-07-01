Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.60
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.20
П2
8.60
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Бывший игрок «Динамо» Макаров перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с полузащитником Денисом Макаровым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайсериспор"

Контракт с 28-летним россиянин, находившимся в статусе свободного агента, рассчитан на один сезон — до лета 2027 года.

«У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определённых качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.

Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу “Крыльев”. Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

В июне Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» из-за задолженности по зарплате за три месяца. Он провел за турецкий клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.

В РПЛ Макаров играл за казанский «Рубин» (2020−2021) и московское «Динамо» (2021−2025). В общей сложности он сыграл 127 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач.

«Крылья Советов» откроют новый сезон РПЛ 26 июля выездным матчем против московского «Динамо».