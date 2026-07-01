Бывший игрок «Динамо» Макаров перешел в «Крылья Советов»

«У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определённых качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.



Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу “Крыльев”. Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.