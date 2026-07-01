Бывший игрок «Динамо» Макаров перешел в «Крылья Советов»

Контракт с 28-летним россиянин, находившимся в статусе свободного агента, рассчитан на один сезон — до лета 2027 года.
«У Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определённых качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.
Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу “Крыльев”. Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.
В июне Макаров расторг контракт с «Кайсериспором» из-за задолженности по зарплате за три месяца. Он провел за турецкий клуб 13 матчей и не отметился результативными действиями.
В РПЛ Макаров играл за казанский «Рубин» (2020−2021) и московское «Динамо» (2021−2025). В общей сложности он сыграл 127 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач.
«Крылья Советов» откроют новый сезон РПЛ 26 июля выездным матчем против московского «Динамо».