Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.40
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.20
П2
8.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2

Они вместе вопреки всему: самые крепкие пары российского спорта

Спортсмены живут в мире, где разлуки и переезды — норма. Но некоторым парам удается сохранить любовь на десятилетия, вопреки всем стереотипам, слухам и плотному графику.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортсмены — не самые надежные мужья и жены. Так считают многие. Постоянные сборы, перелеты, соревнования, внимание прессы — кажется, что в этом мире невозможно построить крепкую семью. Но есть пары, которые доказывают обратное. В этой статье — четыре истории из мира российского спорта, которые заставят вас поверить в настоящую любовь.

Школьная любовь Романа и Ларисы Павлюченко

Роман и Лариса Павлюченко.
Роман и Лариса Павлюченко.Источник: Соцсети

История Романа и Ларисы Павлюченко началась за школьной партой. Когда Роман перешел в новую школу в Карачаево-Черкесии, в классе было только одно свободное место — рядом с Ларисой. Их посадили за одну парту, и Лариса часто помогала начинающему футболисту с уроками. Роман быстро понял, что эта девушка — его судьба.

В 2001 году они поженились. За годы брака у пары родились три дочери. В ноябре 2025 года супруги отметили серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни. Сам Роман с улыбкой называет себя «подкаблучником» и не видит в этом ничего постыдного. А Лариса всегда подчеркивает, что в их семье все решения принимаются совместно. Именно этот баланс и умение находить компромиссы делают их брак одним из самых крепких в российском спорте.

Олимпийский союз Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Источник: Соцсети

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина — одна из самых популярных пар российского спорта. Они познакомились еще в юности на тренировке в Санкт-Петербурге, когда Алексею было 15, а Татьяне — 14. Но искра между ними промелькнула позже — на шоу Ильи Авербуха в 2007 году.

Их путь к семейному счастью был непростым. После начала отношений они расставались, снова сходились. В 2009 году у пары родилась дочь Елизавета, а в 2015 — вторая дочь Мишель. При этом официально они зарегистрировали брак только 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда фигуристы приехали на гастроли.

Сегодня история их отношений длится уже 15 лет. Сам Алексей Ягудин в начале 2026 года назвал жену спортсменкой года в России. Сейчас в семье Тотьмяниной и Ягудина две дочери: 16-летняя Лиза и 10-летняя Мишель. Их брак — пример того, как два олимпийских чемпиона смогли построить крепкую семью, несмотря на все трудности.

Смелый брак Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Илья Авербух и Лиза Арзамасова.
Илья Авербух и Лиза Арзамасова.Источник: Соцсети

Известный фигурист и хореограф Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их роман долго скрывали, но в сентябре 2020 года они публично подтвердили свои отношения, а через три месяца поженились. Разница в возрасте между супругами составляет 22 года.

Сама Лиза признается, что брак с Авербухом построен на любви, взаимоуважении и схожих взглядах на жизнь. По ее словам, отношения начались с долгих и откровенных разговоров. Сейчас супруги вместе воспитывают двоих детей: 3-летнего сына Льва и дочь Лию, которой в августе 2026 года исполнится два года. Лиза считает, что их брак — результат взаимопонимания и общих ценностей. Несмотря на разницу в возрасте и постоянное внимание прессы, эта пара остается одной из самых крепких в российском спорте и шоу-бизнесе.

Непотопляемый союз Евгения Плющенко и Яны Рудковской

Евгений Плющенко и Яна Рудковская.
Евгений Плющенко и Яна Рудковская.Источник: Соцсети

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская познакомились зимой 2007 года в Лондоне. На тот момент оба переживали разводы — у каждого оставались дети от предыдущих браков. Несмотря на все слухи и кривотолки, их союз оказался на удивление крепким. Свадьба состоялась в 2009 году, а в сентябре 2026 года они отпразднуют 20-летие совместной жизни.

В 2017 году, спустя восемь лет после официальной регистрации, пара обвенчалась. У них двое сыновей — Александр (Гном Гномыч) и Арсений. Сегодня 51-летняя Рудковская и 43-летний Плющенко вместе управляют академией фигурного катания «Ангелы Плющенко». Секрет их долгого брака, по мнению экспертов, кроется в умении принимать интересы друг друга и общем бизнесе. Несмотря на постоянные слухи, скандалы и хейт в их адрес, пара остается одним из самых ярких и крепких союзов в российском спорте.

Герои нашей статьи не побоялись трудностей, научились слышать друг друга и не дали слухам и критике разрушить свои семьи. Их пример — лучшее доказательство того, что настоящая любовь сильнее любых испытаний. И даже в мире большого спорта, где все постоянно меняется, есть место для крепких и счастливых браков.