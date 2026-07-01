Они вместе вопреки всему: самые крепкие пары российского спорта

Спортсмены — не самые надежные мужья и жены. Так считают многие. Постоянные сборы, перелеты, соревнования, внимание прессы — кажется, что в этом мире невозможно построить крепкую семью. Но есть пары, которые доказывают обратное. В этой статье — четыре истории из мира российского спорта, которые заставят вас поверить в настоящую любовь.
Школьная любовь Романа и Ларисы Павлюченко
История Романа и Ларисы Павлюченко началась за школьной партой. Когда Роман перешел в новую школу в Карачаево-Черкесии, в классе было только одно свободное место — рядом с Ларисой. Их посадили за одну парту, и Лариса часто помогала начинающему футболисту с уроками. Роман быстро понял, что эта девушка — его судьба.
В 2001 году они поженились. За годы брака у пары родились три дочери. В ноябре 2025 года супруги отметили серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни. Сам Роман с улыбкой называет себя «подкаблучником» и не видит в этом ничего постыдного. А Лариса всегда подчеркивает, что в их семье все решения принимаются совместно. Именно этот баланс и умение находить компромиссы делают их брак одним из самых крепких в российском спорте.
Олимпийский союз Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина — одна из самых популярных пар российского спорта. Они познакомились еще в юности на тренировке в Санкт-Петербурге, когда Алексею было 15, а Татьяне — 14. Но искра между ними промелькнула позже — на шоу Ильи Авербуха в 2007 году.
Их путь к семейному счастью был непростым. После начала отношений они расставались, снова сходились. В 2009 году у пары родилась дочь Елизавета, а в 2015 — вторая дочь Мишель. При этом официально они зарегистрировали брак только 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда фигуристы приехали на гастроли.
Сегодня история их отношений длится уже 15 лет. Сам Алексей Ягудин в начале 2026 года назвал жену спортсменкой года в России. Сейчас в семье Тотьмяниной и Ягудина две дочери: 16-летняя Лиза и 10-летняя Мишель. Их брак — пример того, как два олимпийских чемпиона смогли построить крепкую семью, несмотря на все трудности.
Смелый брак Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой
Известный фигурист и хореограф Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их роман долго скрывали, но в сентябре 2020 года они публично подтвердили свои отношения, а через три месяца поженились. Разница в возрасте между супругами составляет 22 года.
Сама Лиза признается, что брак с Авербухом построен на любви, взаимоуважении и схожих взглядах на жизнь. По ее словам, отношения начались с долгих и откровенных разговоров. Сейчас супруги вместе воспитывают двоих детей: 3-летнего сына Льва и дочь Лию, которой в августе 2026 года исполнится два года. Лиза считает, что их брак — результат взаимопонимания и общих ценностей. Несмотря на разницу в возрасте и постоянное внимание прессы, эта пара остается одной из самых крепких в российском спорте и шоу-бизнесе.
Непотопляемый союз Евгения Плющенко и Яны Рудковской
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская познакомились зимой 2007 года в Лондоне. На тот момент оба переживали разводы — у каждого оставались дети от предыдущих браков. Несмотря на все слухи и кривотолки, их союз оказался на удивление крепким. Свадьба состоялась в 2009 году, а в сентябре 2026 года они отпразднуют 20-летие совместной жизни.
В 2017 году, спустя восемь лет после официальной регистрации, пара обвенчалась. У них двое сыновей — Александр (Гном Гномыч) и Арсений. Сегодня 51-летняя Рудковская и 43-летний Плющенко вместе управляют академией фигурного катания «Ангелы Плющенко». Секрет их долгого брака, по мнению экспертов, кроется в умении принимать интересы друг друга и общем бизнесе. Несмотря на постоянные слухи, скандалы и хейт в их адрес, пара остается одним из самых ярких и крепких союзов в российском спорте.
Герои нашей статьи не побоялись трудностей, научились слышать друг друга и не дали слухам и критике разрушить свои семьи. Их пример — лучшее доказательство того, что настоящая любовь сильнее любых испытаний. И даже в мире большого спорта, где все постоянно меняется, есть место для крепких и счастливых браков.