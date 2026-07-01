Они вместе вопреки всему: самые крепкие пары российского спорта

В 2001 году они поженились. За годы брака у пары родились три дочери. В ноябре 2025 года супруги отметили серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни. Сам Роман с улыбкой называет себя «подкаблучником» и не видит в этом ничего постыдного. А Лариса всегда подчеркивает, что в их семье все решения принимаются совместно. Именно этот баланс и умение находить компромиссы делают их брак одним из самых крепких в российском спорте.