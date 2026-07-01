Игрок «Балтики» выступил за пятиминутные паузы на водопой в РПЛ

«Пусть они сначала побегают под солнцем в тридцатиградусную жару, и потом пусть не жалуются. Хотел бы я такие перерывы в РПЛ? Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы. Может ли потеряться темп игры после такой паузы? Ну, если команды не готовы, то у них потеряется темп. У нас не потеряется, а преобразится игра», — сказал Петров.