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«Ростов» подписал контракт с бразильским защитником

Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с центральным защитником Игором Ногейрой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ростов"

31-летний бразилец, находившийся в статусе свободного агента, подписал с российским клубом контракт на два сезона — до лета 2028 года.

Последние два сезона Ногейра выступал за «Сабах», с которым стал чемпионом Азербайджана (2026) и дважды выиграл Кубок страны (2025, 2026). Он провел за клуб 62 матча, в которых забил четыре мяча.

В Азербайджане Ногейру полгода тренировал бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.

Ранее Ногейра выступал за бразильские клубы «Флуминенсе», «Фигейренсе» и «Жувентуде», португальские «Жил Висенте», «Санта-Клара» и «Шавиш», а также за мексиканский «Масатлан».

«Ростов» откроет новый сезон РПЛ 25 июля выездным матчем против «Оренбурга».