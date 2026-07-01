«Ростов» подписал контракт с бразильским защитником

31-летний бразилец, находившийся в статусе свободного агента, подписал с российским клубом контракт на два сезона — до лета 2028 года.
Последние два сезона Ногейра выступал за «Сабах», с которым стал чемпионом Азербайджана (2026) и дважды выиграл Кубок страны (2025, 2026). Он провел за клуб 62 матча, в которых забил четыре мяча.
В Азербайджане Ногейру полгода тренировал бывший защитник сборной России Василий Березуцкий.
Ранее Ногейра выступал за бразильские клубы «Флуминенсе», «Фигейренсе» и «Жувентуде», португальские «Жил Висенте», «Санта-Клара» и «Шавиш», а также за мексиканский «Масатлан».
«Ростов» откроет новый сезон РПЛ 25 июля выездным матчем против «Оренбурга».