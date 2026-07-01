Агент Кокорина: из РПЛ пока нет предложений, но мы ждем

«На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, — его не устраивают и Александру не интересны. Из РПЛ пока нет предложений, ждем. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны.



Как долго Александр готов ждать? Мы же не сидим у моря с удочкой и не ждем, когда рыба клюнет. Если поступят предложения, мы их рассмотрим. Не поступят — мы их не сможем рассматривать. Всё очевидно и логично», — сказал Бердышев.