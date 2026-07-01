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Агент Кокорина: из РПЛ пока нет предложений, но мы ждем

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, дал комментарий по ситуации с поиском нового клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арис" Лимасол"

35-летний россиянин находится в статусе свободного агента после окончания контракта с кипрским «Арисом».

«На сегодняшний день нет предложений, которые были бы интересны Александру. Те предложения, которые есть, — его не устраивают и Александру не интересны. Из РПЛ пока нет предложений, ждем. Интерес из-за рубежа проявляли, но эти страны и клубы Саше не интересны.

Как долго Александр готов ждать? Мы же не сидим у моря с удочкой и не ждем, когда рыба клюнет. Если поступят предложения, мы их рассмотрим. Не поступят — мы их не сможем рассматривать. Всё очевидно и логично», — сказал Бердышев.

Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года. За четыре сезона он провел за клуб из Лимасола 115 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 17 голевых передач. В сезоне-2022/23 Кокорин вместе с «Арисом» стал чемпионом Кипра.

В России Кокорин выступал за московское «Динамо» (2008−2015), «Зенит» (2016−2019), «Сочи» (2020) и «Спартак» (2020). В общей сложности он провел в РПЛ 251 матч, в которых забил 67 мячей и отдал 33 голевые передачи.

Также на счету Кокорина 48 матчей за сборную России, в которых он забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.