«Рубин» подписал защитника Максима Игнатьева

«Рубин» подписал контракт с защитником Максимом Игнатьевым. По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб выкупил 26-летнего футболиста у костромского «Спартака» за 12 млн рублей. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.
Игнатьев получил известность по выступлениям за медиафутбольный клуб «Амкал». В начале 2024 года он тренировался с «БроукБойз», а затем подписал контракт с «Амкалом».
За медиафутбольную команду защитник провел три матча в Кубке ФНЛ, после чего перешел в костромской «Спартак», выступающий в Лиге PARI.
Теперь Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине», который готовится к новому сезону Российской премьер-лиги.