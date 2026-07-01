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«Рубин» подписал защитника Максима Игнатьева

Казанский клуб приобрел бывшего игрока «Амкала» у костромского «Спартака», сообщает Иван Карпов.

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» подписал контракт с защитником Максимом Игнатьевым. По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб выкупил 26-летнего футболиста у костромского «Спартака» за 12 млн рублей. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Игнатьев получил известность по выступлениям за медиафутбольный клуб «Амкал». В начале 2024 года он тренировался с «БроукБойз», а затем подписал контракт с «Амкалом».

За медиафутбольную команду защитник провел три матча в Кубке ФНЛ, после чего перешел в костромской «Спартак», выступающий в Лиге PARI.

Теперь Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине», который готовится к новому сезону Российской премьер-лиги.