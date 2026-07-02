Сергей Семак выступил против введения пауз на водопой в РПЛ

"Если ситуация действительно этого требует: если на поле жарко, больше 30 градусов — это уже вопрос здоровья футболиста, и нужно пополнять запасы водой, жидкостью — это правильно. А в остальное время, при других обстоятельствах, конечно, я против, потому что это разбивает игру. Если нет необходимости — значит, это не нужно делать.