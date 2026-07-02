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Сергей Семак выступил против введения пауз на водопой в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался против введения постоянных пауз на водопой в матчах РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

При этом специалист отметил, что подобные остановки оправданы, если речь идет о высокой температуре и здоровье футболистов.

"Если ситуация действительно этого требует: если на поле жарко, больше 30 градусов — это уже вопрос здоровья футболиста, и нужно пополнять запасы водой, жидкостью — это правильно. А в остальное время, при других обстоятельствах, конечно, я против, потому что это разбивает игру. Если нет необходимости — значит, это не нужно делать.

За то, чтобы паузы на водопой появились в РПЛ? Нет, я против«, — приводит слова Семака “Советский спорт”.

Обязательные паузы на водопой (hydration break) были введены Международной федерацией футбола (ФИФА) на чемпионате мире 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Судья останавливает игру на 22-й минуте каждого тайма, пауза длится ровно три минуты. Нововведение вызвало недовольство болельщиков, которые посчитали это способом расширить рекламное время.

Новый сезоне Российской Премьер-лиги стартует 26 июля.