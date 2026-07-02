Абаскаль: готов вернуться в РПЛ, мой цикл в России не завершен

«Если честно, я считаю, что мой цикл в России не завершен. Были различные обстоятельства, но культура и спортивная среда этой страны мне очень близки. Вернуться было бы правильно — чтобы заново окунуться в чемпионат, в котором мы хорошо работали, но во втором сезоне не достигли целей.
У меня теперь больше опыта, я слежу за лигой, Данил (Данил Баженов, тренер-аналитик — прим. ред.) все еще со мной. Наш футбол — агрессивный, с давлением, высокой линией обороны и насыщенной атакой — хорошо сочетается с РПЛ», — сказал Абаскаль.
Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. В 2023 году он привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.
После увольнения из «Спартака» Абаскаль возглавлял испанскую «Гранаду» и мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который он покинул в марте этого года.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.