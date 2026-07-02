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Абаскаль: мы могли выиграть РПЛ со «Спартаком» в 2023 году

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем самом тяжелом дне в московском клубе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мой самый тяжелый день в “Спартаке”? Матч с “Уралом” в марте 2023 года. Говорю это с огромным уважением к тому, что произошло. Счет 2:2, забиваем чистый гол. Но арбитр свистнул до того, как мяч пересек линию. Ошибка. Я считаю, та победа могла бы стать для нас переломным моментом на пути к чемпионству — она дала бы нам уверенность, эмоциональный подъем. В футболе такие мгновения меняют ход сезона. К сожалению, в тот день мы остались ни с чем, и это сказалось на команде.

Золото было реальным? Да, мы могли выиграть чемпионат. Мы хорошо работали и, по сути, были сильнее. Но тот матч с “Уралом” немного нас надломил… В футболе много эмоций, и победы дают ощущение силы, свободы, уверенности. А неудовлетворенность, наоборот, оставляет осадок. Думаю, именно она сыграла с нами злую шутку», — сказал Абаскаль.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 по апрель 2024 года. Всего под его руководством «Спартак» провел 74 матча, в которых одержал 36 побед при 15 ничьих и 23 поражениях.

Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте, отстав от завоевавщего золото «Зенита» на 16 очков.

После увольнения из «Спартака» Абаскаль возглавлял испанскую «Гранаду» и мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который он покинул в марте этого года.