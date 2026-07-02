В РФС сообщили об усовершенствовании системы VAR в РПЛ

— Мы недавно вернулись из Китая, где общались с нашими партнерами. Они сделали очередную доработку своей системы. И даже в ситуациях с неоптимальными ракурсами усовершенствование их технологии позволяет самой системе выбирать точки на игроках. Таким образом, отпадёт вопрос: почему судья поставил эту точку, а не другую. Это будут делать уже программные средства.