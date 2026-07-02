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«Спартак» хочет купить испанского защитника за 4 миллиона евро

Текущий контракт испанца с местным клубом действует до 2029-го.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Московский «Спартак» находится близко к тому, чтобы оформить переход левого защитника испанского «Алавеса» Виктора Парады. По информации испанского издания El Correo, клубы существенно ускорили процесс переговоров по возможной сделке, однако на данный момент трансфер 24-летнего футболиста пока еще не доведен до окончательного завершения.

Сам испанский защитник готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в российском клубе, а руководство «Алавеса» достаточно оптимистично оценивает шансы на успешное завершение этого перехода. В прошедшем сезоне Парада сыграл 33 матча во всех турнирах, в которых сумел записать на свой счет три результативные передачи.

Текущий контракт футболиста с испанским клубом действует до лета 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость левого защитника в 4 миллиона евро.