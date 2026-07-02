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Московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Костромы на сборах

Матч завершился со счетом 1:0.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

В своем первом контрольном поединке в рамках летнего межсезонья московский «Спартак» одержал победу над костромским «Спартаком».

Матч, который состоялся на базе красно-белых в Тушине, завершился со счетом 1:0 в пользу команды Хуана Карлоса Карседо.

Единственный гол красно-белые забили на 54-й минуте после подачи с углового. Имя автора мяча не сообщается, поскольку встреча проходила в закрытом режиме.

Следующую контрольную игру на учебно-тренировочных сборах «Спартак» проведет 4 июля против самарских «Крыльев Советов».

Напомним, по итогам РПЛ «Спартак» стал четвертым, но завоевал чуть позже Кубок России, обыграв «Краснодар». Трофей разбился прямо во время награждения, рассыпавшись в руках.