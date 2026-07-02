Московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Костромы на сборах

В своем первом контрольном поединке в рамках летнего межсезонья московский «Спартак» одержал победу над костромским «Спартаком».
Матч, который состоялся на базе красно-белых в Тушине, завершился со счетом 1:0 в пользу команды Хуана Карлоса Карседо.
Единственный гол красно-белые забили на 54-й минуте после подачи с углового. Имя автора мяча не сообщается, поскольку встреча проходила в закрытом режиме.
Следующую контрольную игру на учебно-тренировочных сборах «Спартак» проведет 4 июля против самарских «Крыльев Советов».
Напомним, по итогам РПЛ «Спартак» стал четвертым, но завоевал чуть позже Кубок России, обыграв «Краснодар». Трофей разбился прямо во время награждения, рассыпавшись в руках.