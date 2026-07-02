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«Акрон» разгромил «Родину» со счётом 5:0 в контрольном матче

Обе команды встретятся в РПЛ в следующем сезоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Акрон» победил «Родину» со счетом 5:0 в контрольном матче, который прошел в Москве в формате четырех таймов по 30 минут.

Счёт во встрече открыл полузащитник гостей Хетаг Хосонов на 20-й минуте. На 45-й минуте нападающий Слободан Тедич увеличил преимущество «Акрона». На 59-й минуте форвард Никита Базилевский сделал счёт разгромным. На 80-й минуте защитник Егор Ведерников забил четвёртый гол тольяттинцев. Нападающий Руслан Меткалов установил окончательный счёт на 118-й минуте — 5:0 в пользу «Акрона».

В прошлом сезоне «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и сохранил прописку в лиге через стыковые матчи. «Родина» выиграла ФНЛ и вышла в РПЛ. Первое место в РПЛ занял «Зенит».