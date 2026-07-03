Что стало с Егором Титовым: как сегодня живет бывший капитан «Спартака»

В 2008 году Титов покинул «Спартак» — это было решение тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым. Конфликт с главным тренером привел к тому, что капитана сначала перевели в дублирующий состав, а затем и вовсе сказали, что не видят его в команде. После этого Титов играл за «Химки», а затем уехал в Казахстан — в астанинский «Локомотив». Однако опыт в Казахстане оказался тяжелым. По словам Титова, последние полтора года, проведенные в Казахстане, отняли слишком много эмоций. Он был крайне удивлен тем, как руководство его последнего клуба относилось к игрокам.