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Что стало с Егором Титовым: как сегодня живет бывший капитан «Спартака»

Он был кумиром миллионов, капитаном «Спартака» и одним из самых талантливых полузащитников своего поколения. Но в 2010 году Егор Титов ушел из большого футбола.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Егор Титов — рекордсмен «Спартака» по числу проведенных матчей в чемпионатах России. За красно-белых он отыграл 324 матча в чемпионате и забил 87 голов. А с учетом всех турниров на его счету 444 матча, 105 голов и 87 результативных передач. Воспитанник спартаковской школы, он прошел все уровни до основной команды и стал одним из лучших футболистов страны рубежа 1990−2000-х годов. Но после ухода из спорта его жизнь сложилась иначе, чем у многих коллег.

Звездная карьера в «Спартаке» и сборной

В составе «Спартака» Титов стал шестикратным чемпионом России.
В составе «Спартака» Титов стал шестикратным чемпионом России.Источник: Соцсети

Егор Титов родился 29 мая 1976 года в Москве. В восемь лет его приняли в футбольную школу «Спартака», где он прошел все этапы подготовки до взрослой команды. Дебютировал за основной состав в 1995 году в возрасте 18 лет. В «Спартаке» Титов провел почти 16 лет — с 1992 по 2008 год.

За это время он стал шестикратным чемпионом России и лучшим футболистом страны в 1998 году. За сборную России Титов провел 41 матч и забил 7 голов. Его называли «совершенным созданием для футбола» — даже актер Олег Табаков восхищался техникой, игровым интеллектом и элегантностью Титова на поле.

В 2000 году Титовым интересовалась мюнхенская «Бавария», но переговоры не увенчались успехом. Карьеру футболиста омрачила дисквалификация: в 2003 году в его организме нашли запрещенный препарат бромантан, из-за чего он пропустил чемпионат Европы 2004 года.

Завершение карьеры: уйти тихо, без прощального матча

Титов решил завершить карьеру без помпезного прощания.
Титов решил завершить карьеру без помпезного прощания. Источник: Соцсети

В 2008 году Титов покинул «Спартак» — это было решение тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым. Конфликт с главным тренером привел к тому, что капитана сначала перевели в дублирующий состав, а затем и вовсе сказали, что не видят его в команде. После этого Титов играл за «Химки», а затем уехал в Казахстан — в астанинский «Локомотив». Однако опыт в Казахстане оказался тяжелым. По словам Титова, последние полтора года, проведенные в Казахстане, отняли слишком много эмоций. Он был крайне удивлен тем, как руководство его последнего клуба относилось к игрокам.

19 марта 2010 года он официально объявил о завершении карьеры. При этом Титов отказался от прощального матча. После ухода из «Спартака» руководство клуба обещало организовать прощальную игру, но Титов решил, что уйти тихо из большого футбола будет лучше — как для него самого, так и для всех остальных.

Тренерская карьера, которая не сложилась

Титов пробовал себя в роли помощника тренера, но в итоге ушел из профессии.
Титов пробовал себя в роли помощника тренера, но в итоге ушел из профессии.Источник: Соцсети

После завершения игровой карьеры Титов попробовал себя на тренерском поприще. В 2015 году он вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Спартаке». С июня 2017 года по июнь 2019 года работал помощником Аленичева в красноярском «Енисее». Однако с 2019 года он остается без работы в профессиональном футболе.

Сам Титов признался, что не готов к самостоятельной тренерской работе. При этом он регулярно высказывается о делах «Спартака» в прессе. По его мнению, лучший тренер для «Спартака» — любой из воспитанников клуба, у которого есть тренерская лицензия.

Личная жизнь и семья

Сегодня Титов — в первую очередь папа-спонсор для своей дочери.
Сегодня Титов — в первую очередь папа-спонсор для своей дочери. Источник: Соцсети

После ухода из футбола Титов полностью сосредоточился на семье. Он женат на Веронике, с которой знаком с 13 лет. У пары две дочери — Анна и Ульяна. В июле 2022 года Титов стал дедушкой.

Самые большие траты и эмоции сейчас связаны с младшей дочерью, которая серьезно занимается теннисом. Титов признается, что теперь он папа-спонсор для своей десятилетней дочери. Недавно они вернулись с детского турнира в Санкт-Петербурге, скоро планируют поездку в Кисловодск. Билеты и проживание — все за свой счет.

При этом Титов продолжает следить за «Спартаком» как болельщик, хотя времени на просмотр матчей почти не остается. В 2026 году он активно комментирует игру красно-белых в СМИ: обсуждает состав, перспективы команды и возможные трансферы. Главным приоритетом для него остается семья, и он старается отталкиваться от ее интересов. Семья уже давно привязана к Москве, и Титов не планирует ничего менять.

Егор Титов не стал тренером-звездой и не ушел в бизнес. Сегодня его главная роль — отец, который возит дочь на теннисные турниры и старается чаще быть рядом с семьей. Он продолжает следить за «Спартаком», комментирует матчи и иногда дает интервью. Но в первую очередь он остается человеком, который выбрал спокойную семейную жизнь после громкой футбольной карьеры. И, кажется, ни о чем не жалеет.