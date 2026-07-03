«Локомотив» со счетом 8:0 разгромил старейший клуб России

Встреча прошла на базе железнодорожников в Баковке и завершилась со счетом 8:0. Хет‑трик оформил 17-летний нападающий Владислав Голубев, по дублю в активе Руслана Мялковского и Артема Корнеева, один гол забил Вадим Раков.
Позже в пятницу, 3 июля, «Локомотив» проведет еще одну контрольную игру — против костромского «Спартака», начало — в 17 часов по московскому времени. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Локомотив» в первом туре сыграет дома с «Ахматом».
«Знамя Труда» из Орехова-Зуева является старейшим футбольным клубом страны. Основан в 1909 году под названием Клуб спорта «Орехово» (КСО) английскими рабочими Морозовской мануфактуры братьями Чарноками.