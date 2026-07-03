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«Локомотив» со счетом 8:0 разгромил старейший клуб России

Московский «Локомотив» одержал победу над «Знаменем Труда» из Орехова‑Зуева в товарищеском матче в рамках летних тренировочных сборов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: ФК "Локомотив" Москва

Встреча прошла на базе железнодорожников в Баковке и завершилась со счетом 8:0. Хет‑трик оформил 17-летний нападающий Владислав Голубев, по дублю в активе Руслана Мялковского и Артема Корнеева, один гол забил Вадим Раков.

Позже в пятницу, 3 июля, «Локомотив» проведет еще одну контрольную игру — против костромского «Спартака», начало — в 17 часов по московскому времени. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Локомотив» в первом туре сыграет дома с «Ахматом».

«Знамя Труда» из Орехова-Зуева является старейшим футбольным клубом страны. Основан в 1909 году под названием Клуб спорта «Орехово» (КСО) английскими рабочими Морозовской мануфактуры братьями Чарноками.