«Локомотив» со счетом 8:0 разгромил старейший клуб России

Позже в пятницу, 3 июля, «Локомотив» проведет еще одну контрольную игру — против костромского «Спартака», начало — в 17 часов по московскому времени. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Локомотив» в первом туре сыграет дома с «Ахматом».