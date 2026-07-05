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Смолов допустил завершение профессиональной карьеры

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, что пока не объявлял о завершении карьеры, но остается без контракта.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о продолжении карьеры, сообщает Sport24.

Футболист заявил, что ему сложно точно ответить, сохранилось ли у него желание играть на профессиональном уровне. При этом Смолов подчеркнул: «Карьеру я пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет».

По словам Смолова, он уже думал о том, что профессиональная карьера может подойти к концу. Нападающий отметил, что иначе продолжал бы искать новую команду и, по его оценке, нашел бы ее.

Смолов также рассказал, что в начале мая с ним связывался главный тренер одной из команд РПЛ. Специалист интересовался, хочет ли футболист вернуться, однако название клуба Смолов раскрывать не стал.

Последний раз Смолов выходил на поле в РПЛ в апреле 2025 года за «Краснодар». После этого он провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в FONBET Кубке России.