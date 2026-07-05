Смолов допустил завершение профессиональной карьеры

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов высказался о продолжении карьеры, сообщает Sport24.
Футболист заявил, что ему сложно точно ответить, сохранилось ли у него желание играть на профессиональном уровне. При этом Смолов подчеркнул: «Карьеру я пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет».
По словам Смолова, он уже думал о том, что профессиональная карьера может подойти к концу. Нападающий отметил, что иначе продолжал бы искать новую команду и, по его оценке, нашел бы ее.
Смолов также рассказал, что в начале мая с ним связывался главный тренер одной из команд РПЛ. Специалист интересовался, хочет ли футболист вернуться, однако название клуба Смолов раскрывать не стал.
Последний раз Смолов выходил на поле в РПЛ в апреле 2025 года за «Краснодар». После этого он провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в FONBET Кубке России.