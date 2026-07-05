«Аль-Ахли» может предложить €45 млн за игрока «Зенита»

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. Тогда петербургский клуб сообщал, что контракт с игроком рассчитан по схеме 4+1. До переезда в Россию Энрике выиграл с «Ботафого» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а также был признан лучшим футболистом американских лиг в 2024 году.