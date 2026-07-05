«Аль-Ахли» может предложить €45 млн за игрока «Зенита»

Саудовский «Аль-Ахли» изучает возможность трансфера полузащитника «Зенита» Луиса Энрике, сообщает телеграм-канал «Карпинсайд» со ссылкой на журналиста Мохаммеда Доки.
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии готов предложить петербуржцам €45 млн за бразильского вингера. Именно такая сумма, как утверждается, заложена в бюджет «Аль-Ахли» на покупку нового флангового игрока атаки.
Имя Энрике обсуждается в «Аль-Ахли» около месяца. В переходе футболиста лично заинтересован главный тренер команды Маттиас Яйссле. Саудовский клуб обратил внимание на игрока «Зенита» после сделки по Эдуарду Сперцяну, который, по информации источника, уже проходит медосмотр.
Если переход Энрике состоится, расходы «Аль-Ахли» на футболистов из РПЛ за одно трансферное окно могут составить около €70 млн. В эту сумму источник включает возможную сделку по бразильцу и трансфер Сперцяна.
Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. Тогда петербургский клуб сообщал, что контракт с игроком рассчитан по схеме 4+1. До переезда в Россию Энрике выиграл с «Ботафого» чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а также был признан лучшим футболистом американских лиг в 2024 году.