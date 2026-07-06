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«Краснодар» объявил о подписании Магомеда Оздоева

Выступавший за сборную России полузащитник Магомед Оздоев подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». Об этом сообщается на сайте клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
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Источник: ФК ПАОК

За «Краснодар» полузащитник будет выступать под 21‑м номером. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из ПАОКа в конце июня. В составе греческого клуба он становился чемпионом страны в сезоне‑2023/24.

До этого в России он выступал за петербургский «Зенит», московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»). В составе «Зенита» Оздоев стал четырехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны, один раз — Кубок.

У Магомеда Оздоева 35 матчей и четыре гола в составе сборной России.