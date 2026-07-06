Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.60
П2
1.97
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.95
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2

Экс-тренер «Спартака» Ваноли готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака», итальянец Паоло Ваноли готов вернуться в Российскую Премьер-лигу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Андреа Д’Амико рассказал, что не получал звонков из России по поводу Паоло Ваноли. Но тренер готов вернуться в РПЛ.

«На данный момент никто из России не звонил насчет Ваноли, но он готов вернуться в Премьер-Лигу», — приводит слова Д’Амико «РБ Спорт».

После ухода из московского «Спартака» итальянский тренер Паоло Ваноли успел поработать в «Венеции», с которой вышел в Серию А, с «Торино» и с «Фиорентиной», которой не дал вылететь в Серию Б.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянского тренера красно-белые завоевалиКубок России, победив в финале «Динамо». После ухода из «Спартака» Паоло Ваноли успел поработать в «Венеции», с которой вышел в Серию А, с «Торино» и с «Фиорентиной», которой не дал вылететь в Серию Б.