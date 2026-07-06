Экс-тренер «Спартака» Ваноли готов вернуться в РПЛ

Футбольный агент Андреа Д’Амико рассказал, что не получал звонков из России по поводу Паоло Ваноли. Но тренер готов вернуться в РПЛ.
«На данный момент никто из России не звонил насчет Ваноли, но он готов вернуться в Премьер-Лигу», — приводит слова Д’Амико «РБ Спорт».
После ухода из московского «Спартака» итальянский тренер Паоло Ваноли успел поработать в «Венеции», с которой вышел в Серию А, с «Торино» и с «Фиорентиной», которой не дал вылететь в Серию Б.
Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянского тренера красно-белые завоевалиКубок России, победив в финале «Динамо». После ухода из «Спартака» Паоло Ваноли успел поработать в «Венеции», с которой вышел в Серию А, с «Торино» и с «Фиорентиной», которой не дал вылететь в Серию Б.