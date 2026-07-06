Массимо Каррера готов возглавить ЦСКА

— Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, я становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет, — приводит слова Массимо Карреры интернет-портал Sport24.