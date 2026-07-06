Массимо Каррера готов возглавить ЦСКА

— Вы готовы возглавить ЦСКА в будущем, если поступит такое предложение?
— Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, я становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет, — приводит слова Массимо Карреры интернет-портал Sport24.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Последним местом работы 62-летнего специалиста был выступающий в итальянской Серии С «Асколи», из которого Каррера был уволен в конце сентября 2024 года.
В настоящий момент пост главного тренера «армейского» коллектива занимает российский специалист Дмитрий Игдисамов, который прошел путь от тренера молодежной команды до главного тренера основы. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги ЦСКА финишировал на пятой позиции. Новый сезон чемпионата России столичная команда начнет домашним поединком против калининградской «Балтики».