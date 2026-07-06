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Рамирес высказался о возможном уходе из «Локомотива»

Футболист признался, что он хочет остаться в московском клубе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба в летнее трансферное окно. Ранее в СМИ были сообщения, что «железнодорожники» могут расторгнуть контракт с эквадорским футболистом.

«Не знаю, что произойдет в будущем, но на данный момент я рад быть в “Локомотиве” и готовиться к старту чемпионата с командой. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет окончательного решения сейчас, все зависит от клуба. Повторюсь, я рад быть здесь, продолжаю готовиться к сезону.

Есть ли интерес из других клубов РПЛ? Все, что я знаю — мой агент работает и всегда готов рассмотреть предложения. У меня нет никакой информации, я рад тренироваться с «Локомотивом». Все, кто интересуется мной, должны поговорить с агентом, у него вся информация", — сказал Рамирес.

Напомним, Кристиан Рамирес стал игроком «Локомотива» летом 2025 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах.