Рамирес высказался о возможном уходе из «Локомотива»

«Не знаю, что произойдет в будущем, но на данный момент я рад быть в “Локомотиве” и готовиться к старту чемпионата с командой. Посмотрим, что будет дальше. У меня нет окончательного решения сейчас, все зависит от клуба. Повторюсь, я рад быть здесь, продолжаю готовиться к сезону.