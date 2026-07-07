Виктор Гусев назвал Валерия Газзаева тренером одного уровня с Олегом Романцевым и Юрием Семиным.



По словам комментатора, выбор очевиден, поскольку главным критерием для тренера являются победы и достижения.



«Конечно, это Газзаев. Он выиграл Кубок УЕФА, причем финал ЦСКА проводил в Португалии на поле соперника. Да, у команды был сильный состав, в том числе хорошие бразильцы, но было бы странно не назвать Газзаева», — сказал Гусев в интервью «Иваныч Пересадка Волос GGMED».



Газзаев возглавлял ЦСКА с 2002 по 2008 год. За это время армейцы трижды стали чемпионами России, четыре раза выиграли Кубок страны и в 2005 году завоевали Кубок УЕФА.