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Гусев назвал российского тренера наравне с Романцевым и Семиным

Главным критерием для него было количество побе и достижений.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Виктор Гусев назвал Валерия Газзаева тренером одного уровня с Олегом Романцевым и Юрием Семиным.

По словам комментатора, выбор очевиден, поскольку главным критерием для тренера являются победы и достижения.

«Конечно, это Газзаев. Он выиграл Кубок УЕФА, причем финал ЦСКА проводил в Португалии на поле соперника. Да, у команды был сильный состав, в том числе хорошие бразильцы, но было бы странно не назвать Газзаева», — сказал Гусев в интервью «Иваныч Пересадка Волос GGMED».

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2002 по 2008 год. За это время армейцы трижды стали чемпионами России, четыре раза выиграли Кубок страны и в 2005 году завоевали Кубок УЕФА.