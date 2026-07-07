Новый сезон РПЛ стартует матчем ЦСКА — «Балтика»

Первым матчем нового чемпионата станет встреча между ЦСКА и «Балтикой». Игра пройдет в пятницу, 24 июля, на «ВЭБ Арене» в Москве и даст старт новому сезону РПЛ.
Полный календарь первых девяти туров уже опубликован на официальных ресурсах лиги.
1-й тур
24 июля (пятница)
20:00 ЦСКА — «Балтика».
25 июля (суббота)
14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
16:15 «Акрон» — «Зенит»
18:30 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
20:45 «Спартак» — «Родина».
26 июля (воскресенье)
14:30 «Оренбург» — «Ростов»
17:00 «Локомотив» — «Ахмат»
19:30 «Рубин» — «Краснодар».
2-й тур
31 июля (пятница)
20:00 «Родина» — «Ростов».
1 августа (суббота)
14:00 «Акрон» — «Рубин»
16:15 ЦСКА — «Крылья Советов»
18:30 «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
20:45 «Балтика» — «Динамо».
2 августа (воскресенье)
16:00 «Оренбург» — «Зенит»
18:15 «Краснодар» — «Факел»
20:30 «Ахмат» — «Спартак».
3-й тур
8 августа (суббота)
15:30 «Крылья Советов» — «Балтика»
18:00 «Локомотив» — «Акрон»
20:30 «Ростов» — ЦСКА.
9 августа (воскресенье)
14:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
17:00 «Зенит» — «Родина»
20:30 «Спартак» — «Краснодар»
20:30 «Рубин» — «Оренбург».
10 августа (понедельник)
19:30 «Факел» — «Ахмат».
4-й тур
14 августа (пятница)
17:00 «Оренбург» — «Локомотив».
15 августа (суббота)
14:00 «Родина» — «Акрон»
16:15 ЦСКА — «Факел»
18:30 «Ростов» — «Рубин»
20:45 «Краснодар» — «Ахмат».
16 августа (воскресенье)
14:30 «Зенит» — «Динамо»
17:00 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Балтика» — «Спартак».
5-й тур
22 августа (суббота)
15:30 «Факел» — «Оренбург»
18:00 «Ахмат» — «Ростов»
20:30 ЦСКА — «Локомотив».
23 августа (воскресенье)
13:00 «Акрон» — «Крылья Советов»
15:15 «Динамо» — «Родина»
17:30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
20:00 «Спартак» — «Зенит».
24 августа (понедельник)
20:30 «Балтика» — «Рубин».
6-й тур
28 августа (пятница)
18:00 «Акрон» — ЦСКА.
29 августа (суббота)
15:00 «Факел» — «Зенит»
17:30 «Краснодар» — «Ростов»
20:00 «Локомотив» — «Динамо»
20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов».
30 августа (воскресенье)
15:00 «Родина» — «Балтика»
17:30 «Спартак» — «Оренбург»
20:00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала).
7-й тур
5 сентября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
16:30 «Зенит» — ЦСКА
19:00 «Ростов» — «Факел».
6 сентября (воскресенье)
14:00 «Оренбург» — «Акрон»
16:15 «Динамо» (Махачкала) — «Родина»
18:30 «Динамо» — «Спартак»
20:45 «Балтика» — «Локомотив».
7 сентября (понедельник)
19:30 «Рубин» — «Ахмат».
8-й тур
11 сентября (пятница)
18:00 «Крылья Советов» — «Родина».
12 сентября (суббота)
14:00 «Факел» — «Балтика»
16:15 «Зенит» — «Локомотив»
18:30 «Динамо» — «Оренбург»
20:45 ЦСКА — «Рубин».
13 сентября (воскресенье)
14:30 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
17:00 «Спартак» — «Ростов»
19:30 «Краснодар» — «Акрон».
9-й тур
16 сентября (среда)
18:30 «Спартак» — «Факел»
18:30 «Родина» — «Рубин»
20:45 «Балтика» — «Зенит»
20:45 «Локомотив» — «Крылья Советов».
17 сентября (четверг)
16:15 «Оренбург» — «Краснодар»
18:30 «Ростов» — «Динамо»
18:30 «Акрон» — «Ахмат»
20:45 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА.