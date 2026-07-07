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Новый сезон РПЛ стартует матчем ЦСКА — «Балтика»

Российская Премьер-лига представила подробное расписание матчей сезона-2026/27 до конца девятого тура.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Первым матчем нового чемпионата станет встреча между ЦСКА и «Балтикой». Игра пройдет в пятницу, 24 июля, на «ВЭБ Арене» в Москве и даст старт новому сезону РПЛ.

Полный календарь первых девяти туров уже опубликован на официальных ресурсах лиги.

1-й тур

24 июля (пятница)

20:00 ЦСКА — «Балтика».

25 июля (суббота)

14:00 «Динамо» — «Крылья Советов»
16:15 «Акрон» — «Зенит»
18:30 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
20:45 «Спартак» — «Родина».

26 июля (воскресенье)

14:30 «Оренбург» — «Ростов»
17:00 «Локомотив» — «Ахмат»
19:30 «Рубин» — «Краснодар».

2-й тур

31 июля (пятница)

20:00 «Родина» — «Ростов».

1 августа (суббота)

14:00 «Акрон» — «Рубин»
16:15 ЦСКА — «Крылья Советов»
18:30 «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
20:45 «Балтика» — «Динамо».

2 августа (воскресенье)

16:00 «Оренбург» — «Зенит»
18:15 «Краснодар» — «Факел»
20:30 «Ахмат» — «Спартак».

3-й тур

8 августа (суббота)

15:30 «Крылья Советов» — «Балтика»
18:00 «Локомотив» — «Акрон»
20:30 «Ростов» — ЦСКА.

9 августа (воскресенье)

14:30 «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
17:00 «Зенит» — «Родина»
20:30 «Спартак» — «Краснодар»
20:30 «Рубин» — «Оренбург».

10 августа (понедельник)

19:30 «Факел» — «Ахмат».

4-й тур

14 августа (пятница)

17:00 «Оренбург» — «Локомотив».

15 августа (суббота)

14:00 «Родина» — «Акрон»
16:15 ЦСКА — «Факел»
18:30 «Ростов» — «Рубин»
20:45 «Краснодар» — «Ахмат».

16 августа (воскресенье)

14:30 «Зенит» — «Динамо»
17:00 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
19:30 «Балтика» — «Спартак».

5-й тур

22 августа (суббота)

15:30 «Факел» — «Оренбург»
18:00 «Ахмат» — «Ростов»
20:30 ЦСКА — «Локомотив».

23 августа (воскресенье)

13:00 «Акрон» — «Крылья Советов»
15:15 «Динамо» — «Родина»
17:30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
20:00 «Спартак» — «Зенит».

24 августа (понедельник)

20:30 «Балтика» — «Рубин».

6-й тур

28 августа (пятница)

18:00 «Акрон» — ЦСКА.

29 августа (суббота)

15:00 «Факел» — «Зенит»
17:30 «Краснодар» — «Ростов»
20:00 «Локомотив» — «Динамо»
20:00 «Ахмат» — «Крылья Советов».

30 августа (воскресенье)

15:00 «Родина» — «Балтика»
17:30 «Спартак» — «Оренбург»
20:00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала).

7-й тур

5 сентября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
16:30 «Зенит» — ЦСКА
19:00 «Ростов» — «Факел».

6 сентября (воскресенье)

14:00 «Оренбург» — «Акрон»
16:15 «Динамо» (Махачкала) — «Родина»
18:30 «Динамо» — «Спартак»
20:45 «Балтика» — «Локомотив».

7 сентября (понедельник)

19:30 «Рубин» — «Ахмат».

8-й тур

11 сентября (пятница)

18:00 «Крылья Советов» — «Родина».

12 сентября (суббота)

14:00 «Факел» — «Балтика»
16:15 «Зенит» — «Локомотив»
18:30 «Динамо» — «Оренбург»
20:45 ЦСКА — «Рубин».

13 сентября (воскресенье)

14:30 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
17:00 «Спартак» — «Ростов»
19:30 «Краснодар» — «Акрон».

9-й тур

16 сентября (среда)

18:30 «Спартак» — «Факел»
18:30 «Родина» — «Рубин»
20:45 «Балтика» — «Зенит»
20:45 «Локомотив» — «Крылья Советов».

17 сентября (четверг)

16:15 «Оренбург» — «Краснодар»
18:30 «Ростов» — «Динамо»
18:30 «Акрон» — «Ахмат»
20:45 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА.