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«Балтика» разгромила «Ыспартаспор» со счетом 11:0

Калининградская «Балтика» разгромила турецкий клуб «Ыспартаспор» (11:0) в товарищеском матче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

Гекса-трик (шесть голов) в этой встрече оформил 19-летний воспитанник клуба Дмитрий Никитин (16', 41', 46', 63', 67', 68'), дублями отметились Фахда Муфи (1', 53') и Иван Беликов (38', 51'), еще один гол забил Тентон Йенне (34').

Из-за сильной жары команды приняли решение закончить матч на 70-й минуте.

«Балтика» проводит первый учебно-тренировочный сбор в Ыспарте, расположенном на западе Турции, на высоте чуть более 1000 метров. Местный клуб «Ыспартаспор» выступает в третьей по силе лиги Турции.

Сегодня команда Андрея Талалаева проведет второй товарищеский матч против македонского клуба «Тиквеш».

«Балтика» завершила минувший сезон на шестом месте в РПЛ, набрав 46 очков. Калининградцы показали лучший результат по очкам среди команд-новичков с 2003 года.

«Балтика» откроет новый сезон РПЛ 25 июля выездным матчем против московского ЦСКА.