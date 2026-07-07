Ловчев заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее РПЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Матч ТВ».
О переходе Сперцяна в саудовский клуб было объявлено во вторник.
«Сейчас в футболе каждый человек — это товар. Значит, дали больше денег. В Саудовской Аравии вообще платят очень большие деньги. Сперцян довольно молодой футболист, но в России не осталось игроков, у которых ему можно было чему-то поучиться. А в Саудовской Аравии их очень много, можно играть с ними, учиться и зарабатывать деньги. Чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем российский. Там очень много звезд», — сказал Ловчев.
Сперцяну 26 лет. В сезоне-2024/25 он был капитаном «Краснодара» и помог клубу впервые в истории выиграть чемпионат России.
В сезоне-2025/26 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ, сделав 16 голевых передач. Также он стал лучшим игроком лиги по системе «гол + пас», набрав 29 очков: 13 голов и 16 передач.
«Аль-Ахли» выступает в чемпионате Саудовской Аравии. В последние годы клубы этой лиги активно подписывают известных футболистов из европейских чемпионатов.