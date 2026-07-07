Ловчев заявил, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее РПЛ

«Сейчас в футболе каждый человек — это товар. Значит, дали больше денег. В Саудовской Аравии вообще платят очень большие деньги. Сперцян довольно молодой футболист, но в России не осталось игроков, у которых ему можно было чему-то поучиться. А в Саудовской Аравии их очень много, можно играть с ними, учиться и зарабатывать деньги. Чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем российский. Там очень много звезд», — сказал Ловчев.