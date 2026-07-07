«Торино» и «Панатинаикос» хотят купить защитника «Балтики»

Как сообщает «Чемпионат», «Торино» и «Панатинаикос» делали предложения по защитнику Натану Гассама, но калининградцы отклонили их по причине низкой суммы. «Балтика» хочет выручить за Гассама 5 миллионов евро.
Натан Гассама выступает за калининградскую команду с августа 2023 года. В Россию малийский защитник перебрался из болгарской «Софии». Весной текущего года сообщалось об интересе к Гассама со стороны клубов ПАОК и АЕК. Уроженец пригорода Парижа Натан Гассама является воспитанником «Нанта». Ранее защитник играл за «Труа» и «Шоле». На его счету 6 матчей в составе сборной Мали.
В сезоне-2025/2026 на счету игрока гол и три результативные передачи в 30 матчах за клуб во всех турнирах. В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков в активе. Калининградская команда откроет новый сезон Российской Премьер-лиги 25 июля выездным матчем против московского ЦСКА.