Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Аргентина
0
:
Египет
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Швейцария
:
Колумбия
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.15
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Англия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2

«Торино» и «Панатинаикос» хотят купить защитника «Балтики»

25-летний футболист сборной Мали Натан Гассама может этим летом покинуть калининградскую команду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Чемпионат», «Торино» и «Панатинаикос» делали предложения по защитнику Натану Гассама, но калининградцы отклонили их по причине низкой суммы. «Балтика» хочет выручить за Гассама 5 миллионов евро.

Натан Гассама выступает за калининградскую команду с августа 2023 года. В Россию малийский защитник перебрался из болгарской «Софии». Весной текущего года сообщалось об интересе к Гассама со стороны клубов ПАОК и АЕК. Уроженец пригорода Парижа Натан Гассама является воспитанником «Нанта». Ранее защитник играл за «Труа» и «Шоле». На его счету 6 матчей в составе сборной Мали.

В сезоне-2025/2026 на счету игрока гол и три результативные передачи в 30 матчах за клуб во всех турнирах. В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея 46 очков в активе. Калининградская команда откроет новый сезон Российской Премьер-лиги 25 июля выездным матчем против московского ЦСКА.