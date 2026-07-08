«Балтика» разгромила «Тиквеш» в товарищеском матче в Турции

«Балтика» разгромила северомакедонский «Тиквеш» со счетом 5:0 в товарищеском матче на сборах в Турции.
На 9-й минуте счет открыл защитник Натан Гассама. На 12-й преимущество калининградцев удвоил полузащитник Владислав Поспелов. На 49-й минуте нападающий Чинонсо Оффор реализовал пенальти. На 70-й минуте отличился полузащитник Константин Шильцов, а на 81-й — его коллега по амплуа Илья Петров.
Напомним, что сегодня ранее «Балтика» разгромила турецкую команду «Ыспартаспор» со счетом 11:0. Общий счет после двух матчей 16:0. Голы в составе «Балтики» в этом матче забивали Фахд Муфи (дубль), Дмитрий Никитин (шесть голов), Тентон Йенне и Иван Беликов (дубль).
В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.