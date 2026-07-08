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Дзюба объяснил, почему не назвал бы Карседо лучшим тренером сезона

Нападающий отметил, что «Спартак» ярко играл с сильными командами, но терял баланс в других матчах.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

Российский нападающий Артем Дзюба объяснил, почему не стал бы называть главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо лучшим тренером прошедшего сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».

У Дзюбы спросили, почему он не может выбрать Карседо лучшим тренером сезона, несмотря на победу «Спартака» в Кубке России.

«Он выиграл Кубок России. “Спартак” очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал», — сказал Дзюба.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны.

Карседо возглавил московскую команду по ходу сезона. До этого испанский специалист работал ассистентом Унаи Эмери в разных клубах.

Новый сезон РПЛ стартует в конце июля. В матче первого тура «Спартак» на своем поле сыграет с «Родиной».

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