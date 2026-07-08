Дзюба объяснил, почему не назвал бы Карседо лучшим тренером сезона

Российский нападающий Артем Дзюба объяснил, почему не стал бы называть главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо лучшим тренером прошедшего сезона. Об этом сообщает «Матч ТВ».
У Дзюбы спросили, почему он не может выбрать Карседо лучшим тренером сезона, несмотря на победу «Спартака» в Кубке России.
«Он выиграл Кубок России. “Спартак” очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно. Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал», — сказал Дзюба.
По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России и выиграл Кубок страны.
Карседо возглавил московскую команду по ходу сезона. До этого испанский специалист работал ассистентом Унаи Эмери в разных клубах.
Новый сезон РПЛ стартует в конце июля. В матче первого тура «Спартак» на своем поле сыграет с «Родиной».