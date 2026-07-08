Галактионов назвал цель «Локомотива» на сезон

— «Локомотив» — большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, — сказал Галактионов.