Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
09.07
Франция
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.88
П2
6.70
Футбол. ЧМ-2026
10.07
Испания
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.09
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
1
:
Бельгия
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
3
:
Египет
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 4:3
Швейцария
0
:
Колумбия
0
П1
X
П2

Галактионов назвал цель «Локомотива» на сезон

В прошлом сезоне московский клуб занял третье место в РПЛ.

Все новости футбола в МАКС
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях команды на сезон-2026/27 РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В прошлом сезоне московский клуб занял третье место в чемпионате России и завоевал бронзовые медали.

— Можете сформулировать цели «Локомотива» на следующий сезон?

— «Локомотив» — большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, — сказал Галактионов.

Новый сезон РПЛ для «Локомотива» начнется домашним матчем с «Ахматом». Игра первого тура чемпионата России пройдет 26 июля.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. По итогам сезона-2025/26 команда под его руководством финишировала в тройке РПЛ.