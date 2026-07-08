Галактионов назвал цель «Локомотива» на сезон

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о целях команды на сезон-2026/27 РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В прошлом сезоне московский клуб занял третье место в чемпионате России и завоевал бронзовые медали.
— Можете сформулировать цели «Локомотива» на следующий сезон?
— «Локомотив» — большой клуб, с большими амбициями. Важно не только стабилизировать то, что у нас есть сейчас, но и постараться сделать определенный скачок и шаг вперед по результату и качеству игры. Результат как минимум должен быть таким же, как в прошлом сезоне, как максимум — лучше, — сказал Галактионов.
Новый сезон РПЛ для «Локомотива» начнется домашним матчем с «Ахматом». Игра первого тура чемпионата России пройдет 26 июля.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. По итогам сезона-2025/26 команда под его руководством финишировала в тройке РПЛ.