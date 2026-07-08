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Шпилевский рассказал об увольнении из «Пари НН»

Тренер признался, что тяжело переживал поражения и чувствовал вину перед сыном.

Все новости футбола в МАКС
Источник: ФК "Пари НН"

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, как воспринял увольнение из нижегородского клуба в концовке сезона-2025/26. Об этом он сказал в интервью «Спортсу».

Шпилевского отправили в отставку за три тура до конца чемпионата России. После этого «Пари НН» не выиграл ни одного из оставшихся матчей и вылетел из РПЛ.

«Тренер всегда должен быть к этому готов. Хотя со “Спартаком” мы провели достойный матч. Да и когда меняешь тренера за три тура до конца, что должно измениться?» — сказал Шпилевский, отвечая на вопрос, ожидал ли он увольнения после апрельских результатов.

Тренер признался, что тяжело переживал серию поражений.

«Я очень устал от поражений. Меня спрашивал сын: “Пап, ты опять проиграл?” После такого совесть мучает, чувствуешь вину в том числе перед ним», — отметил Шпилевский.

Также специалисту напомнили слова его отца, футбольного агента, который после отставки говорил, что у него «упал камень с души» из-за давления на сына.

«Не хотелось бы сейчас сгущать краски. Но было очень непросто», — добавил Шпилевский.

Шпилевский возглавлял «Пари НН» в сезоне-2025/26. Нижегородский клуб по итогам чемпионата покинул Российскую Премьер-лигу.