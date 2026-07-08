Шпилевский рассказал об увольнении из «Пари НН»

«Тренер всегда должен быть к этому готов. Хотя со “Спартаком” мы провели достойный матч. Да и когда меняешь тренера за три тура до конца, что должно измениться?» — сказал Шпилевский, отвечая на вопрос, ожидал ли он увольнения после апрельских результатов.