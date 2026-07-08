Песьяков оценил возможный переход Дзюбы в «Крылья»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в самарский клуб. Об этом сообщает «Советский спорт».
Песьякова спросили, удивлен ли он тем, что Дзюба до сих пор играет на высоком уровне, и хотел бы видеть форварда в «Крыльях».
«Мы знакомы с Дзюбой с 2006 года — вместе играли в юношеской сборной, участвовали в отборах, играли на чемпионат Европы. Думаю, Дзюба усилит любую команду из второй восьмерки. Он может выйти и сделать результат. Не знаю, рад бы я ему был или нет в “Крыльях”. Мы играем в другой футбол», — сказал Песьяков.
Дзюба с 1 июля находится в статусе свободного агента. Последние два сезона нападающий выступал за тольяттинский «Акрон».
В сезоне-2025/26 Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Песьяков выступает за «Крылья Советов». Ранее вратарь играл за «Спартак», «Ростов» и «Анжи».