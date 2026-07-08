Песьяков оценил возможный переход Дзюбы в «Крылья»

«Мы знакомы с Дзюбой с 2006 года — вместе играли в юношеской сборной, участвовали в отборах, играли на чемпионат Европы. Думаю, Дзюба усилит любую команду из второй восьмерки. Он может выйти и сделать результат. Не знаю, рад бы я ему был или нет в “Крыльях”. Мы играем в другой футбол», — сказал Песьяков.