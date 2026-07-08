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Губерниев оценил потери «Краснодара» после ухода Сперцяна

Комментатор считает, что чемпион России не станет намного слабее без капитана.

Источник: ФК "Краснодар"

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о будущем «Краснодара» после перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«“Краснодар” стал богаче на 25 миллионов евро, купят кого-нибудь на замену Сперцяну, тем более взяли Оздоева в центр поля. Не Сперцяном единым, не думаю, что “Краснодар” станет сильно слабее без него», — сказал Губерниев.

О переходе Сперцяна в «Аль-Ахли» было объявлено во вторник. По данным источника, сумма сделки составила 25 млн евро.

Сперцяну 26 лет. В сезоне-2024/25 он был капитаном «Краснодара» и помог клубу впервые выиграть чемпионат России.

В сезоне-2025/26 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 голевыми передачами. Также Сперцян стал лучшим игроком лиги по системе «гол + пас», набрав 29 очков: 13 голов и 16 передач.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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