Губерниев оценил потери «Краснодара» после ухода Сперцяна

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о будущем «Краснодара» после перехода полузащитника Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Матч ТВ».
«“Краснодар” стал богаче на 25 миллионов евро, купят кого-нибудь на замену Сперцяну, тем более взяли Оздоева в центр поля. Не Сперцяном единым, не думаю, что “Краснодар” станет сильно слабее без него», — сказал Губерниев.
О переходе Сперцяна в «Аль-Ахли» было объявлено во вторник. По данным источника, сумма сделки составила 25 млн евро.
Сперцяну 26 лет. В сезоне-2024/25 он был капитаном «Краснодара» и помог клубу впервые выиграть чемпионат России.
В сезоне-2025/26 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ с 16 голевыми передачами. Также Сперцян стал лучшим игроком лиги по системе «гол + пас», набрав 29 очков: 13 голов и 16 передач.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.