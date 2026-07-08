Губерниев оценил потери «Краснодара» после ухода Сперцяна

«“Краснодар” стал богаче на 25 миллионов евро, купят кого-нибудь на замену Сперцяну, тем более взяли Оздоева в центр поля. Не Сперцяном единым, не думаю, что “Краснодар” станет сильно слабее без него», — сказал Губерниев.