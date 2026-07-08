Шпилевский высказался о публикации зарплат тренеров РПЛ

«Мне это присылали. В Европе за такое очень сильно наказывают. Меня удивило, что такая информация проникает в медиа.



Понятно, что что-то может просачиваться, но когда публикуются очень похожие на правду цифры… Будто у человека был на руках твой контракт. Мне было интересно, зачем публиковать конфиденциальную информацию. Иван не понял моего вопроса: “А что тут такого?” После такого продолжение разговора было бессмысленно.



Это точно не моя проблема. Я благодарен клубу за то, что он выполнил, но нужно понимать, что я рисковал, соглашаясь на приглашение “Пари НН”. Этот риск должен правильно оцениваться», — сказал Шпилевский.