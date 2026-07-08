Шпилевский высказался о публикации зарплат тренеров РПЛ

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о публикации рейтинга зарплат тренеров Российской Премьер-лиги. Об этом он сказал в интервью Sports.ru.
«Мне это присылали. В Европе за такое очень сильно наказывают. Меня удивило, что такая информация проникает в медиа.
Понятно, что что-то может просачиваться, но когда публикуются очень похожие на правду цифры… Будто у человека был на руках твой контракт. Мне было интересно, зачем публиковать конфиденциальную информацию. Иван не понял моего вопроса: “А что тут такого?” После такого продолжение разговора было бессмысленно.
Это точно не моя проблема. Я благодарен клубу за то, что он выполнил, но нужно понимать, что я рисковал, соглашаясь на приглашение “Пари НН”. Этот риск должен правильно оцениваться», — сказал Шпилевский.
В интервью тренеру также сказали, что после октябрьского поражения от «Акрона» его якобы хотели уволить, но не нашли денег на неустойку.
«Впервые об этом слышу», — ответил Шпилевский.
На вопрос, пошел ли он на уступки «Пари НН» после отставки, специалист сказал: «Да. Клуб боролся за выживание, зачем накалять обстановку? Решил действовать по-человечески».
В марте инсайдер Иван Карпов публиковал рейтинг зарплат тренеров РПЛ. В интервью Шпилевскому напомнили, что в этом списке он занимал шестое место среди главных тренеров лиги. Белорусский специалист работал с «Пари НН» в сезоне-2025/26, когда команда боролась за сохранение места в РПЛ.