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Шпилевский высказался о публикации зарплат тренеров РПЛ

Бывший тренер «Пари НН» заявил, что в Европе за утечки контрактной информации серьезно наказывают.

Источник: Getty Images

Бывший главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о публикации рейтинга зарплат тренеров Российской Премьер-лиги. Об этом он сказал в интервью Sports.ru.

«Мне это присылали. В Европе за такое очень сильно наказывают. Меня удивило, что такая информация проникает в медиа.

Понятно, что что-то может просачиваться, но когда публикуются очень похожие на правду цифры… Будто у человека был на руках твой контракт. Мне было интересно, зачем публиковать конфиденциальную информацию. Иван не понял моего вопроса: “А что тут такого?” После такого продолжение разговора было бессмысленно.

Это точно не моя проблема. Я благодарен клубу за то, что он выполнил, но нужно понимать, что я рисковал, соглашаясь на приглашение “Пари НН”. Этот риск должен правильно оцениваться», — сказал Шпилевский.

В интервью тренеру также сказали, что после октябрьского поражения от «Акрона» его якобы хотели уволить, но не нашли денег на неустойку.

«Впервые об этом слышу», — ответил Шпилевский.

На вопрос, пошел ли он на уступки «Пари НН» после отставки, специалист сказал: «Да. Клуб боролся за выживание, зачем накалять обстановку? Решил действовать по-человечески».

В марте инсайдер Иван Карпов публиковал рейтинг зарплат тренеров РПЛ. В интервью Шпилевскому напомнили, что в этом списке он занимал шестое место среди главных тренеров лиги. Белорусский специалист работал с «Пари НН» в сезоне-2025/26, когда команда боролась за сохранение места в РПЛ.