Песьяков: «Эмери в “Спартаке” мешал языковой барьер»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил период работы с Унаи Эмери в «Спартаке». Об этом он сказал в интервью «Советскому спорту».
«Он тогда вообще не говорил по-английски — сейчас, наверное, уже выучил. У него был конфликт с Эйденом Макгиди, но и без этого все равно приходилось общаться через переводчика или помощников, что очень сильно мешало.
Тактики было много: игра через низ, короткий пас, выход из обороны. Перед началом сборов мне сказали, что я могу искать команду, а я стал чуть ли не первым номером только потому, что умел играть ногами. Запомнился случай: мы играли с “Шахтером” в Донецке, я хотел разрезать передачей между линиями, ошибся, а Эмери с бровки зааплодировал и сказал: “Хорошо, Серега, молодец”. Это было то, что он любит и требует», — сказал Песьяков.
Голкипер также вспомнил фразу Артема Дзюбы про «тренеришку», сказанную после увольнения Эмери из «Спартака».
«В шутку восприняли, посмеялись. Результатов не было, не блистали, так скажем. 1:5 от “Динамо” стало гвоздем в крышку гроба. Понятно, результата не было, все ждали чемпионства. Как в команде реагировали, я уже не помню.
Не помню, честно говоря. Тогда понятно было, что все это на эмоциях. И Эмери тоже что-то кричал. Давно это было, пятнадцать лет назад почти, сложно вспоминать», — добавил Песьяков.
Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. После работы в московском клубе испанский тренер выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и «Вильярреалом», а также тренировал ПСЖ, «Арсенал» и «Астон Виллу».