Песьяков: «Эмери в “Спартаке” мешал языковой барьер»

«Он тогда вообще не говорил по-английски — сейчас, наверное, уже выучил. У него был конфликт с Эйденом Макгиди, но и без этого все равно приходилось общаться через переводчика или помощников, что очень сильно мешало.



Тактики было много: игра через низ, короткий пас, выход из обороны. Перед началом сборов мне сказали, что я могу искать команду, а я стал чуть ли не первым номером только потому, что умел играть ногами. Запомнился случай: мы играли с “Шахтером” в Донецке, я хотел разрезать передачей между линиями, ошибся, а Эмери с бровки зааплодировал и сказал: “Хорошо, Серега, молодец”. Это было то, что он любит и требует», — сказал Песьяков.