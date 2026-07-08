«Спартак» объявил об аренде Самошникова в «Рубин»

Защитник «Спартака» Илья Самошников продолжит карьеру в «Рубине» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Ранее сообщалось, что оно не включает право выкупа игрока.
«Желаем Илье успешно проявить себя в “Рубине” и вернуться еще более сильным в “Спартак”, — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Самошников перешёл в «Спартак» летом 2025 года из «Локомотива». В прошлом сезоне защитник сыграл пять матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Последний раз он выходил на поле в октябре.
Ранее Самошников уже защищал цвета «Рубина». С 2020 по 2023 год он провёл за казанский клуб 87 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.