Экс-тренер ЦСКА Николич хочет видеть Барко из «Спартака» в АЕК

По данным источника, главным инициатором трансфера стал бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич, который сейчас возглавляет АЕК. Сербский специалист высоко оценивает игру аргентинца и попросил руководство клуба проработать возможность его подписания. При этом «Спартак», как утверждается, готов рассмотреть продажу 50% прав на футболиста за сумму от 3,7 до 4,6 миллиона евро.