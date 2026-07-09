Экс-тренер ЦСКА Николич хочет видеть Барко из «Спартака» в АЕК

Афинский АЕК заинтересован в переходе полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает The Sports Share by Ser.
По данным источника, главным инициатором трансфера стал бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич, который сейчас возглавляет АЕК. Сербский специалист высоко оценивает игру аргентинца и попросил руководство клуба проработать возможность его подписания. При этом «Спартак», как утверждается, готов рассмотреть продажу 50% прав на футболиста за сумму от 3,7 до 4,6 миллиона евро.
Будущее Барко в московском клубе остаётся неопределённым. Контракт 27-летнего полузащитника действует ещё один сезон, однако стороны пока не могут договориться о новом соглашении. Ранее сообщалось, что агент игрока собирается прилететь в Москву, чтобы лично уведомить руководство «Спартака» об отказе футболиста продлевать контракт.
Марко Николич ранее работал в Российской Премьер-Лиге. Он возглавлял «Локомотив», с которым выиграл Кубок России, а затем тренировал ЦСКА, приведя команду к победе в Кубке России и серебряным медалям чемпионата по итогам сезона-2024/2025.